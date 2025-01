Serie D, Imolese-Cittadella non finisce qui: i bolognesi fanno ricorso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“La società Imolese Calcio 1919, a seguito dell’ennesimo arbitraggio non all’altezza della situazione e palesemente condizionante della gara , chiede che lo stesso rispetto che la nostra società ha sempre dimostrato presso tutti gli Organi Federativi, Arbitrali e Governativi, venga riservato anche alla nostra società. Il susseguirsi di episodi equivoci, e segnatamente sfavorevoli mette a dura prova la nostra fducia nei confronti di chi la domenica viene a decidere le nostri sorti. Tutti noi possiamo sbagliare, e nessuno deve essere condannato, ma quando gli errori diventano molteplici e contrari all’evidenza dei fatti, credo che tutti noi abbiamo il dovere di fermarci e farci una domanda sul perché accade. É troppo semplice ricondurre tutto alla semplice casualità. Non ci caschiamo più. Nello specifco della partita di oggi procederemo al reclamo ufciale per grave e palese errore tecnico arbitrale”.L'episodio incriminato si riferisce all'espulsione di Elefante al termine del primo tempo, sul 2-0 per l'Imolese , per il secondo giallo dovuto al mancata autorizzazione dell'arbitro a rientrare in campo. E' impossibile comunque che in questo caso l'arbitro ammetta l'errore tecnico perché di errore tecnico non si tratta.