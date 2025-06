De Pascale contro Israele, quanta doppiezza dalla sinistra

Gentile direttore,

Ho appreso dell'invito del presidente De Pascale a sospendere ogni relazione con lo Stato di Israele.

Non finisco mai di stupirmi della doppiezza della sinistra.

Posto che le stragi vanno condannate senza se e senza ma, vorrei chiedere al nostro governatore se prova lo stesso tipo di indignazione quando gli 'antifa' mettono a ferro e fuoco le città e quando gruppi afferenti a una certa ideologia rossa si scagliano rabbiosamente contro chi la pensa diversamente da loro e manifesta questo suo sentire in modo civile.

Certo, le botte violente e le vandalizzazioni sono su un piano diverso di gravità rispetto ai raid aerei sui civili, però vorrei ricordare a De Pascale che tra chi scende in piazza all'inno di 'Palestina libera' c'è una nutrita compagine di chi scrive cartelli recanti ghigliottine o cappi, riferendosi tanto a chi si pone su un piano antitetico sulla vicenda mediorientale, quanto a chi lotta per il rispetto della vita umana. Un giorno mi imbattei in un articolo dal titolo 'Come essere tolleranti con gli intolleranti?'. Tra un po' il problema si porrà anche con le spiagge arcobaleniche imposte dal governatore. Francamente, ne avrei le tasche piene di questa narrazione a senso unico.

Cordialmente

Mariapaola Pellegrini