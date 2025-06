Modena, costretta ad accumulare i rifiuti nel bagno del negozio: così non va

Non ne posso più!

Sono una esercente del centro storico, ho un centro estetico molto frequentato, aperto dal lunedì al venerdì. Da quando è cambiato il sistema di raccolta rifiuti in centro storico, la situazione si è fatta insostenibile.

Nonostante io abbia diritto al ritiro quotidiano dei diversi rifiuti, purtroppo ciò non avviene: mi trovo costretta ad accumularli nel bagno del mio negozio. Una situazione insopportabile sia dal punto di vista igienico, sia per il servizio che offro ai miei clienti. Prima avevo la possibilità di posizionare i miei bidoni su strada e venivano tempestivamente vuotati. Adesso il sistema non funziona più bene come prima. Gli operatori di Hera mi dicono di rivolgermi al Comune: devo contattare il Sindaco? È possibile io debba tenere l'immondizia nella doccia dove i miei clienti eseguono trattamenti.

Lettera firmata