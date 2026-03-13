Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum giustizia, dalla Meloni tesi infondate che agitano le paure degli italiani

Referendum giustizia, dalla Meloni tesi infondate che agitano le paure degli italiani

Quelli della premier Meloni non saranno forse toni da Armageddon, ma restano comunque toni irresponsabili e gravi

4 minuti di lettura
Gentile direttore,
Ho letto - non le nascondo con stupore - l’articolo intitolato “Referendum, da Meloni toni da Armageddon: ‘Se non passa la riforma, stupratori e pedofili rimessi in libertà’” e desidero esprimere la mia contrarietà all’impostazione che emerge dal pezzo.
Innanzitutto, le citazioni bibliche – come quella di Armageddon – andrebbero utilizzate con cognizione di causa e nel giusto contesto. Comprendo che viviamo in un’epoca dominata da frasi a effetto, ma ciò non giustifica il ricorso a immagini improprie pur di colpire l’uditorio.
In secondo luogo, risulta difficile comprendere l’accanimento con cui parte del mondo mediatico e intellettuale sta contrastando la riforma della giustizia proposta dall’attuale esecutivo. Una riforma che mira, tra le altre cose, a rendere realmente indipendenti le parti del processo, separando in modo netto la pubblica accusa dalla difesa. È paradossale che proprio una misura invocata per anni anche da settori della sinistra venga oggi respinta con tanta veemenza solo perché proposta da un Governo di segno politico opposto.
Invece di entrare nel merito delle questioni, troppo spesso si ricorre a frasi fatte o a insinuazioni – come quella secondo cui “i mafiosi voteranno sì” – che difficilmente possono convincere un cittadino dotato di spirito critico.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il dissenso è legittimo e necessario in una democrazia, ma quando diventa disaccordo pregiudiziale rischia di trasformarsi in un ostacolo sterile alla discussione seria delle riforme.
A ciò si aggiunge un clima pubblico sempre più arroventato, fatto di violenza verbale e, talvolta, anche fisica. È preoccupante che alcune aggressioni o minacce provenienti da gruppi ideologicamente schierati vengano minimizzate o ignorate. Un esempio recente è quello delle minacce pesantissime rivolte a un’associazione pro vita a Roma durante la manifestazione dell’8 marzo: episodi che è banale dire debbano essere condannati con fermezza da chiunque tenga davvero alla convivenza civile. Ma non è stato fatto da chi siede negli scranni dell’opposizione.
La democrazia, inoltre, si fonda anche su un principio elementare: saper accettare l’esito delle urne. Non condividere le scelte di un governo è legittimo; trasformare la contestazione in una continua delegittimazione, fatta di insinuazioni e allarmismi senza mai scendere in argomento, lo è meno. Non avere la capacità di accettare una sconfitta elettorale non può diventare il pretesto per alimentare campagne di agitazione o per cercare di aizzare l’opinione pubblica attraverso narrazioni apocalittiche.
Come ricordava il filosofo Karl Popper, «la tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza».
È un monito che dovrebbe indurre tutti a riflettere: il confronto delle idee è il cuore della democrazia, ma quando il dissenso si trasforma in denigrazione perenne dell’avversario politico (e solo in quella) si imbocca una strada pericolosa.
Se questo clima di contrapposizione permanente non verrà disinnescato, il rischio è quello di trasformare il Paese in una polveriera. E’ dunque necessario che il confronto politico torni a concentrarsi sui contenuti anziché sugli slogan o la guerriglia urbana.
Mi auguro che anche questa riflessione possa trovare spazio sulle vostre pagine: il pluralismo delle opinioni è infatti il presupposto di ogni autentica informazione.
Cordiali saluti
Mariapaola Pellegrini

Carissima lettrice,
apprezzo i toni pacati della sua lettera e le, in gran parte, condivisibili tesi. Il punto è che proprio seguendo gli argomenti da lei esposti, si giunge alla conclusione riassunta con il titolo provocatorio che lei contesta.
Lei afferma, giustamente, che 'invece di entrare nel merito delle questioni, troppo spesso si ricorre a frasi fatte o a insinuazioni'. Se questa critica è certamente calzante per le inopportune frasi di Gratteri da lei citate, non crede lo sia anche per le affermazioni del premier?
In onestà affermare che votando No al referendum ci si ritroverà con 'immigrati illegali, stupratori, pedofili, spacciatori rimessi in libertà che mettono a repentaglio la sicurezza' o con 'antagonisti che devastano le stazioni senza alcuna conseguenza giudiziaria' o con 'figli che vengono strappati alle madri perché i giudici non condividono il loro stile di vita' che legame ha con la realtà delle cose? Non è solo un modo per agitare uno spauracchio che nulla ha a che vedere col quesito referendario, agitando paure e rabbie in parte giustificate, ma che non vengono sfiorate dalla riforma Nordio? Se così stanno le cose, allora quelli della premier Meloni non saranno forse toni da Armageddon, ma restano comunque toni irresponsabili e gravi considerato il suo importantissimo ruolo istituzionale. Come gravi, sia chiaro, sono state le affermazioni di Gratteri e di altri pasdaran contrari alla riforma che hanno usato argomenti offensivi e del tutto estranei al testo referendario, ma il così fan tutti non mi pare una gran giustificazione e dal Presidente del Consiglio ci si aspetterebbe un livello un po' più alto.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Zerbino italico

Zerbino italico

Referendum, da Meloni toni da Armageddon: 'Se non passa la riforma stupratori e pedofili rimessi in libertà'

Referendum, da Meloni toni da Armageddon: 'Se non passa la riforma stupratori e pedofili rimessi in libertà'

Il sindaco di Modena Mezzetti: 'Voto No al referendum, non facciamoci prendere in giro'

Il sindaco di Modena Mezzetti: 'Voto No al referendum, non facciamoci prendere in giro'

Da Meloni a Mezzetti: legge Par Condicio ridotta a carta straccia

Da Meloni a Mezzetti: legge Par Condicio ridotta a carta straccia

Referendum giustizia, un dibattito pieno di slogan e povero di diritto

Referendum giustizia, un dibattito pieno di slogan e povero di diritto

Referendum, Dondi (FdI): ‘A Università Bologna sinistra blocca convegno per il Sì’

Referendum, Dondi (FdI): ‘A Università Bologna sinistra blocca convegno per il Sì’

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Autisti di autobus: la crisi della professionalità non si può più ignorare

Autisti di autobus: la crisi della professionalità non si può più ignorare

Il sindaco al supermercato: una scena semplice che fa riflettere

Il sindaco al supermercato: una scena semplice che fa riflettere

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Caro direttore, la forza comunicativa del sì al referendum sta nella Costituzione e nella logica

Caro direttore, la forza comunicativa del sì al referendum sta nella Costituzione e nella logica

Sgombero nomadi Tav, surreali critiche dal Pd: bisognava intervenire prima

Sgombero nomadi Tav, surreali critiche dal Pd: bisognava intervenire prima

Policlinico Modena, quel parcheggio è una vergogna

Policlinico Modena, quel parcheggio è una vergogna

Fondazioni bancarie: la vera partita è la gestione dei patrimoni

Fondazioni bancarie: la vera partita è la gestione dei patrimoni