Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Amo, prendiamone atto: sono al potere da 80 anni perchè sono più bravi

Scandalo Amo, prendiamone atto: sono al potere da 80 anni perchè sono più bravi

Le uniche due domande che avrebbero potuto infastidirli non sono mai state fatte

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Spettabile redazione La Pressa,
sullo scandalo Amo è inutile girarci intorno: son più bravi.
Hanno alzato un polverone che metà poteva bastare. Sono al potere da ottant'anni perché sono più bravi.
Le uniche due domande che avrebbero potuto infastidirli non sono mai state fatte, né dalla stampa né dall'opposizione.
1) I 500mila euro sono rimasti nella disponibilità dell'ex dipendente o la stessa è una 'testa di legno' che ha fatto da tramite e li ha girati a terzi?
2) La Banca dov'era aperto il conto corrente quando ha visto arrivare quella marea di soldi ha effettuato tutti i controlli previsti dalla legge?
Quindi, da forte sostenitore della meritocrazia, dico: se sono più bravi, è giusto che ci siano loro da ottant'anni e che ci rimangano.
Come si dice a Modena, quelli dell'opposizione... ne hanno da mangiare dei crostini...
Cordialmente,
Roberto Malavasi - Albareto

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Amo: Bosi non ne ha azzeccata una, a partire dal decreto ingiuntivo che non impone nulla

Scandalo Amo: Bosi non ne ha azzeccata una, a partire dal decreto ingiuntivo che non impone nulla

'Scandalo Amo, con la conferenza di Bosi il Pd tenta di salvare la faccia'

'Scandalo Amo, con la conferenza di Bosi il Pd tenta di salvare la faccia'

'Due pesi e due misure nello scandalo Amo: direttore licenziato, amministratore graziato'

'Due pesi e due misure nello scandalo Amo: direttore licenziato, amministratore graziato'

'L’area del Policlinico di Modena ha circa 2.595 posti auto, il 78% dei quali è gratuito'

'L’area del Policlinico di Modena ha circa 2.595 posti auto, il 78% dei quali è gratuito'

Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco

Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco

Cgil Modena: 'Senza aumento dei salari e lotta al precariato il sistema salta'

Cgil Modena: 'Senza aumento dei salari e lotta al precariato il sistema salta'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, colazione d'oro: due cappuccini e una fetta di torta 11 euro

Modena, colazione d'oro: due cappuccini e una fetta di torta 11 euro

Modena invasa da topi? No caro assessore, la colpa non è dei cittadini

Modena invasa da topi? No caro assessore, la colpa non è dei cittadini

Rifiuti Modena, perchè il cittadino non può verificare il numero aperture che gli vengono attribuite da Hera?

Rifiuti Modena, perchè il cittadino non può verificare il numero aperture che gli vengono attribuite da Hera?

Modena, chiusura tangenziale Rabin: disagi e 2 milioni di costi. È davvero necessario?

Modena, chiusura tangenziale Rabin: disagi e 2 milioni di costi. È davvero necessario?

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Modena, ennesima festa Pd: un partito maestro nell’autoassolversi

Modena, ennesima festa Pd: un partito maestro nell’autoassolversi

Modena, cestini rimossi in centro: è questa la soluzione?

Modena, cestini rimossi in centro: è questa la soluzione?

Caro direttore, avete paura di scrivere l'etnia dei bambini che hanno ucciso Cecilia De Astis?

Caro direttore, avete paura di scrivere l'etnia dei bambini che hanno ucciso Cecilia De Astis?

Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema

Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema