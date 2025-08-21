Scandalo Amo, prendiamone atto: sono al potere da 80 anni perchè sono più bravi

Spettabile redazione La Pressa,

sullo scandalo Amo è inutile girarci intorno: son più bravi.

Hanno alzato un polverone che metà poteva bastare. Sono al potere da ottant'anni perché sono più bravi.

Le uniche due domande che avrebbero potuto infastidirli non sono mai state fatte, né dalla stampa né dall'opposizione.

1) I 500mila euro sono rimasti nella disponibilità dell'ex dipendente o la stessa è una 'testa di legno' che ha fatto da tramite e li ha girati a terzi?

2) La Banca dov'era aperto il conto corrente quando ha visto arrivare quella marea di soldi ha effettuato tutti i controlli previsti dalla legge?

Quindi, da forte sostenitore della meritocrazia, dico: se sono più bravi, è giusto che ci siano loro da ottant'anni e che ci rimangano.

Come si dice a Modena, quelli dell'opposizione... ne hanno da mangiare dei crostini...

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto

