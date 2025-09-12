Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, ipotesi chiusura Pronto soccorso: preoccupazione reale

Vignola, ipotesi chiusura Pronto soccorso: preoccupazione reale

Non si può parlare neppure per la nostra regione di sistema socio-sanitario funzionante in modo soddisfacente

Condivido la richiesta di tutti i sindaci dell'Unione del Frignano di ripristinare la presenza del medico 118 a Fanano e le preoccupazioni espresse da Forza Italia di Vignola circa i rischi di dimezzamento del servizio sul nostro territorio e le rinnovate voci di chiusura del Pronto Soccorso.
Il servizio medico del 118 costituisce un elemento fondamentale per la salute dei cittadini anche a Vignola (per non parlare del Pronto Soccorso). Se a tutto questo si aggiunge la situazione da tempo insostenibile delle cosiddette liste di attesa per tutte le prestazioni (Modena la peggiore dell'intera Regione), non si può parlare neppure per la nostra regione di sistema socio-sanitario funzionante in modo soddisfacente.
Due proposte:
1) per le liste di attesa: la creazione di uno Sportello salute anche a Vignola. Gli sportelli per il diritto alla salute operano dal 2022 ed esistono anche nella nostra regione, sono gestiti da volontari nel principio di partecipazione e solidarietà per dare supporto a tutte le persone alle quali viene negato il diritto di curarsi nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti (che non prevedono e consentono il sistema delle liste di attesa)
2) per tutto il resto la realizzazione (come i civici chiedono da vario tempo) di un patto tra tutti i soggetti coinvolti nelle vicende sanitarie: amministratori, operatori e cittadini utenti. Senza la partecipazione dei cittadini (attraverso i loro comitati e associazioni) agli organi di gestione e decisione del servizio sanitario non si potrà raggiungere la comprensione da parte degli utenti delle importanti decisioni che si stanno prendendo e che dovranno essere prese in questo fondamentale settore.
Mauro Smeraldi

