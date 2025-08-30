Emergenza medica, le scelte siano effettuate dalla Ctss su basi scientifiche

organizzare l’emergenza Chirurgica, come spesso mi sono trovato a fare in regione ed al Ministero, ha un vantaggio: la corrispondenza tra l’appropriatezza/atto curativo ed il risultato sulla vita e salute del paziente è diretta ed effettiva. Affrontare la questione, invece, dell’emergenza Medica mette a nudo quanto la scienza debba ancora patire il limite sul primato della matrigna natura umana in alcune patologie acute ed improvvise. Anche un chirurgo, in questo, vive in sé i limiti dell’ impreparazione e dell’impotenza, ritrovandosi forse più tra i cittadini e gli amministratori timorosi che tra i propri colleghi competenti e preparati da anni di esperienza.
Ma proprio questa dicotomia tra medico e uomo non può non rendere evidente la necessità del primato della conoscenza, esperienza e competenza scientifica sul timore, la sfiducia o peggio il cavalcare la demagogia delle emozioni proprie delle legittime, ma pur sempre tali, insicurezze. Accettare la finitezza del corpo ed il primato della Natura senza dover esclusivamente correlare morte e sofferenze ad errori e colpe, non è una sconfitta umanistica ma una profonda crescita e maturità comunitaria e sociale. Insinuare più del dubbio che morti potrebbero essere evitate diversamente, non appartiene alla chiarezza di chi eventualmente vorrebbe giustizia, quindi la Procura e non le ispezioni, ma ai chiaroscuri della ricerca del facile consenso.
Cordiali saluti
Dr Andrea Leti Acciaro