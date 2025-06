Referendum, se la Meloni si fosse mobilitata per il 'no' sarebbe stata una prova di forza

Giorgia Meloni e Roberto Vannacci si staranno mangiando le mani. Perché il referendum per la destra è stato sì un successo: quorum non raggiunto, neanche nelle regioni rosse; consultazione sulla cittadinanza con un largo numero di no, più del triplo delle crocette rispetto alle altre schede; PD spaccato, con i veterorenziani che attaccano Elly Schlein - senza neanche la solita ipocrisia di facciata. E soprattutto salve le prerogative del proprio elettorato: piccole imprese indenni dalle conseguenze dei licenziamenti; precariato selvaggio; responsabilità dei morti sui cantieri scaricata sulle microimprese senza capitale. Come non gioire?E poco conta la reazione patetica del segretario del PD: ”Al referendum più votanti che per la Meloni”. Non vale neanche la pena di mettersi a fare i conti, come fa oggi qualche analista: perché con ogni riscontro numerico sarebbe comunque una castroneria politica. La prova? Quello della Schlein è esattamente lo stesso ragionamento che fece la stessa Meloni il 18 aprile 2016, dopo il flop del referendum sulle trivelle. Che commentò su Facebook: “I milioni di italiani che sono andati a votare al referendum non lo hanno fatto per calcoli politici ma perché vogliono difendere il mondo del lavoro dagli sfruttatori amici del Governo.Il premier Matteo Renzi abbia la decenza di rispettare chi si è recato oggi alle urne perché sono sempre più italiani rispetto a quelli che hanno votato lui per andare a Palazzo Chigi”. Se non facesse piangere farebbe ridere.Ma fuori da questo teatrino, Meloni e Vannacci si mangiano le mani perché questo tipo di successi, dal punto di vista comunicativo e politico, è troppo effimero per avere un riscontro nel consenso elettorale. Dire che anche a sinistra - nonostante le bandiere arcobaleno, i pranzi multietnici e le cittadinanze onorarie ai bambini stranieri, gli elettori non vogliono che gli extracomunitari divengano italiani potrà evidenziare dubbi interiori, ma non porta voti reali a destra. Lo dimostra l’esito più che deludente delle amministrative di quindici giorni fa e dei ballottaggi di ieri. Perché l’elettore di sinistra potrà anche essersi stancato di baby gang, rapinatori e ruote panoramiche: ma un Massimo Mezzetti resta comunque molto più affidabile di un Luca Negrini.Il vero successo, invece, ci sarebbe stato con una forte partecipazione da destra al referendum. Di quella fetta di elettorato oggi molto influenzata dai social. Quella che è stata militarizzata dai leader all’astensione, attraverso lo spam continuo di video, foto, meme di reati di ogni genere di extracomunitari.E che se spinta a recarsi ai seggi a votare no, invece che a stare a casa, con solo il 10% sarebbe stata in grado di mandare clamorosamente sotto il sì al referendum sulla cittadinanza.Questa sì che sarebbe stata una dimostrazione di forza della Meloni e di Vannacci. Ma sarebbe anche stato scoprire un po’ troppo le carte su come viene facilmente creato oggi il consenso. Meglio allora tenere le armi migliori per le prossime politiche e regionali, quando andare all’incasso diventerà proficuo.