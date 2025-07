Stazione Rulli Frulli: 'Cara prof Modena, con Amo esiste convenzione scritta'

Gentile consigliere Maria Grazia Modena, in merito all’articolo pubblicato il 9 luglio da “la Pressa” relativo alla vicenda Amo, Rulli Frulli Lab APS ETS, illegittimamente coinvolta e indirettamente screditata dall’articolo, ritiene doveroso chiarire la sua posizione.

Rulli Frulli Lab APS ETS è un progetto che, all’interno de La Stazione Rulli Frulli, promuove attività sociali, educative, socio culturali e lavorative. Nell’ambito di queste attività, Amo aveva attivato una convenzione (scritta) affinchè i soci Amo che arrivavano in stazione con le corriere per fruire del servizio Amo potessero rinvenire servizi igienici in primis nonché altri servizi quali l’area e il ristoro essendo la stazione in gestione a Rulli Frulli Lab APS ETS.

A fronte dell’accordo, si ripete scritto, si era convenuto un importo a fronte de quale Rulli Frulli Lab Aps Ets ha provveduto dapprima ad erogare servizi e successivamente ad emettere regolare fattura per i servizi resi a cui ha fatto seguito il bonifico di pagamento da parte di Amo. Reputando tale coinvolgimento del tutto illegittimo nonché screditante della nostra struttura, La invitiamo a far visita dei nostri spazi nonché progetti in corso affinchè possa tangibilmente cogliere la realtà.

Il Presidente

Alberto Brambilla