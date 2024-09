Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alle 9.45 un incendio divampa a Washington, presso il Pentagono, l'incendio è stato causato dall'esplosione di un'altra aereo. Il Dipartimento di Stato americano, includendo nell'elenco anche le vittime di un quarto aereo, dirottato e precipitato in una zona disabitata, ha informato che i caduti della 'operazione bellica' provengono da 90 Paesi. Il bilancio complessivo dell'attacco è di 2.977 vittime; 343 sono i pompieri caduti durante le operazioni di salvataggio dei cittadini.Gli attacchi coordinati contro gli USA sono stati eseguiti sotto la regia dell'organizzazione terroristica AL Qaida. La motivazione della tragedia è stato il coinvolgimento degli USA in conflitti 'contro i mussulmani', oltre a un sostegno a Israele.L'attentato ha scatenato la reazione immediata degli USA, con la guerra in Afghanistan per sradicare il regime dei Talebani (vicini ad Al Qaida). L'intervento statunitense ha rovesciato il regime talebano, tornato però alla ribalta due decenni dopo con l'addio delle truppe americane al Paese e la riconquista di Kabul.