Giornata del Servizio Pubblico delle Nazioni Unite: 23 giugno

Il 23 giugno è la Giornata delle Nazioni Unite per il servizio Pubblico, una data dedicata a riconoscere l'importanza del lavoro dei dipendenti pubblici e il valore dei servizi pubblici per la Comunità. Il 23 giugno 1978 l'Onu ha adottato la Convenzione sul rapporto di lavoro, che stabilisce le condizioni di lavoro dei lavoratori del pubblico impiego. I servizi pubblici costituiscono il cuore pulsante di ogni nazione: dai servizi sanitari e di sicurezza, alle infrastrutture educative e sociali, alle amministrazioni e ai trasporti. I lavoratori dei servizi pubblici garantisce il benessere delle città, la qualità della vita quotidiana e lo sviluppo economico e sociale della società. In occasione di questa giornata si celebrano tutte le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano per il bene comune dei cittadini. I funzionari pubblici sono alla base delle comunità grandi e piccole, in tutto il mondo forniscono assistenza, insegnano ai giovani, costruendo e mantenendo infrastrutture vitali, servendo e proteggendo i più vulnerabili.

In un momento di enormi cambiamenti tecnologici e problemi globali di vasta portata come la povertà, il cambiamento climatico, la disuguaglianza di generare e il divario digitale, l'innovazione e la trasformazione nel settore pubblico sono essenziali per accelerare il progresso verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile.