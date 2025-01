Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 21 gennaio 1998 Papa Wojtila, atterrava a Cuba, primo Pontefice a visitarla in uno storico viaggio apostolico. Il viaggio, durato 6 giorni, rappresentò un momento importante per l'isola dell'America Centrale: il Papa fu accolto dal leader Fidel Castro. Giovanni Paolo ll ebbe modo di incontrare le diverse realtà sociali del luogo: Vescovi, famiglie, giovani, comunità Cristiane e ammalati.Ma soprattutto ebbe modo di parlare con la popolazione cubana da anni afflitta dall'embargo economico. Il Pontefice aveva il desiderio di visitare Cuba; per la Chiesa e le autorità cubane la visita segnò un momento di grande peso politico. Aprire Cuba al mondo e il mondo a Cuba fu il fulcro del messaggio del Papa: un processo nuovo di evangelizzazione. Tante persone riscoprirono la grazia del battesimo e si avvicinarono alla conoscenza della vita di Gesù. Con il viaggio di Papa Giovanni Paolo ll iniziò una nuova realtà: maturò una nuova generazione di cattolici cubani anche all'interno delle istituzioni. Nell'ambito educativo la scuola Cattolica cubana oggi è accessibile a tutti e tanti non credenti hanno sfruttato questo spazio culturale di libertà.