La Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga: 26 giugno

Ogni anno dal 1987 ricorre, il 26 giugno, la 'Giornata Mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe', istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine di sensibilizzare le popolazioni sui danni causati dall'uso delle sostanze stupefacenti.Le droghe sono all'origine di un'incommensurabile sofferenza umana: il consumo di droga intacca in modo devastante la salute e il benessere delle persone, le overdose causano centinaia di migliaia di vittime ogni anno. Le droghe sintetiche stanno diventando sempre più letali, e il mercato delle droghe illegali sta battendo i record di produzione, alimentando la criminalità e la violenza nelle comunità di tutto il mondo.I programmi di prevenzione delle droghe possono proteggere le persone e le comunità e, allo stesso tempo, stroncare le economie illecite che traggono profitto dalla miseria umana. La prevenzione nella lotta a questo flagello consiste in strategie di riabilitazione e reinserimento, in campagne di educazione alla salute pubblica, nell'ambito degli investimenti nella prevenzione delle droghe, nel trattamento e nelle misure di riduzione dei danni. Politiche efficaci in materia di droga devono essere fondate sulla scienza e sulla ricerca, sul pieno rispetto dei diritti umani, sulla compassione e sulla profonda comprensione delle implicazioni sociali, economiche e sanitarie legate al consumodi droga.I servizi del Dipartimento di salute Mentale e dipendenze, con le comunità terapeutiche e con i Gruppi di Mutuo Aiuto offrono alle persone con problemi di uso e abuso di sostanze e alle loro famiglie interventi che si articolano in accoglienza, valutazione multidisciplinare di un progetto terapeutico personalizzato e condiviso; offrono anche a tutta la popolazione informazioni corrette per comprendere il problema della droga in tutte le sue sfaccettature, ascoltando e sostenendo le persone e le famiglie nell'affrontare gli effetti della stigmatizzazione tuttora presenti verso le problematiche di dipendenza.