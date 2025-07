Lo Stato di New York ratifica la Costituzione degli Stati Uniti: 26 luglio 1788

Il 26 luglio 1788, lo Stato di New York ratificò la Costituzione degli Stati Uniti, diventando l'undicesimo Stato ad aderire ufficialmente all'Unione.

Dopo un acceso dibattito tra federalisti e antifederalisti, la Convenzione di ratifica di New York approvò il nuovo testo costituzionale con 30 voti favorevoli contro 27 contrari. La ratifica fu un momento cruciale: New York era uno degli Stati più popolosi e influenti, e la sua adesione contribuì in modo decisivo a legittimare la giovane Repubblica.

La ratifica arrivò dopo che altri dieci Stati avevano già approvato la Costituzione. Tuttavia, il sostegno di New York – guidato da figure come Alexander Hamilton, uno dei principali autori dei Federalist Papers – rafforzò notevolmente il progetto di un governo federale forte e coeso.

Con questa decisione, New York entrò ufficialmente a far parte degli Stati Uniti d’America, contribuendo in modo sostanziale alla costruzione della nazione che conosciamo oggi.