‘È troppo presto per tirare le conclusioni del vertice di ieri, aldilà dell'entusiasmo 'guascone' di Donald Trump, la strada verso un riassetto globale della sicurezza in Europa è ancora lunga e non è chiaro quale siano le proposte formulate alla Russia che dovrebbero portarla ad accettare un possibile vertice a due, allargato in un secondo tempo agli Usa’. Così, in una nota, il Circolo Terra dei Padri di Modena.

‘Ma riteniamo che l'immagine della cartina con i territori conquistati dalla Russia riassuma molto bene la situazione attuale, Europa ed Usa portano la più grande responsabilità nell'aver spinto l'Ucraina a rifiutare le proposte russe che nel 2022 erano molto meno svantaggiose per l'Ucraina ma in quel momento Usa e Uk avevano deciso che la guerra doveva continuare, nella speranza di piegare la Russia e riportarla indietro di 30 anni, quando era facile accordarsi con Eltsin e la sua cricca di oligarchi venduti. Da allora abbiamo subito un'inflazione inarrestabile con il progressivo stop all'acquisto del gas russo, decisioni che stanno massacrando i bilanci delle famiglie e delle imprese. E' davvero facile per gli americani giocare il ruolo di direttori d'orchestra, quando decidono di cambiare lo spartito, in base all'interesse primario del momento. I popoli europei pagano il prezzo di essere governati da classi politiche imbarazzanti, ancor più quando usano a sproposito la parola 'Patrioti' come fanno le forze attualmente al governo in Italia. La scena di ieri alla Casa Bianca denota lo stesso servilismo di tre anni fa’.

