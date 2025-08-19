Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

‘Alla Casa Bianca in scena il servilismo dell’Europa e dell’Italia’

‘Classi politiche imbarazzanti, ancor più quando usano a sproposito la parola Patrioti’

‘È troppo presto per tirare le conclusioni del vertice di ieri, aldilà dell'entusiasmo 'guascone' di Donald Trump, la strada verso un riassetto globale della sicurezza in Europa è ancora lunga e non è chiaro quale siano le proposte formulate alla Russia che dovrebbero portarla ad accettare un possibile vertice a due, allargato in un secondo tempo agli Usa’. Così, in una nota, il Circolo Terra dei Padri di Modena.
‘Ma riteniamo che l'immagine della cartina con i territori conquistati dalla Russia riassuma molto bene la situazione attuale, Europa ed Usa portano la più grande responsabilità nell'aver spinto l'Ucraina a rifiutare le proposte russe che nel 2022 erano molto meno svantaggiose per l'Ucraina ma in quel momento Usa e Uk avevano deciso che la guerra doveva continuare, nella speranza di piegare la Russia e riportarla indietro di 30 anni, quando era facile accordarsi con Eltsin e la sua cricca di oligarchi venduti. Da allora abbiamo subito un'inflazione inarrestabile con il progressivo stop all'acquisto del gas russo, decisioni che stanno massacrando i bilanci delle famiglie e delle imprese. E' davvero facile per gli americani giocare il ruolo di direttori d'orchestra, quando decidono di cambiare lo spartito, in base all'interesse primario del momento. I popoli europei pagano il prezzo di essere governati da classi politiche imbarazzanti, ancor più quando usano a sproposito la parola 'Patrioti' come fanno le forze attualmente al governo in Italia. La scena di ieri alla Casa Bianca denota lo stesso servilismo di tre anni fa’.

