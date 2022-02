Aperitivo no Green Pass, si procede anche sul fronte tutela monumenti

Chiusi gli accertamenti avviati a seguito del “ 1° Aperitivo della libertà ” che si è svolto sabato scorso in piazza Grande. 'Completate in Questura le notifiche degli atti relativi al deferimento dei promotori, atteso che la manifestazione è stata convocata in una delle piazze del centro storico interdette e senza regolare preavviso - si legge in una nota della questura -. E’ infatti tuttora vigente l’ordinanza prefettizia che interdice dal primo dicembre scorso via Emilia Centro e alcune piazze del centro storico a ridosso della stessa via, tra cui piazza Grande, per lo svolgimento di manifestazioni di protesta, in costanza di emergenza sanitaria'.La polizia locale, che ha proceduto per le sanzioni per assembramento, sta provvedendo in ordine alla violazione del Regolamento comunale per i profili di tutela del patrimonio artistico della piazza.