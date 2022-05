Lavoro senza pace, a Modena la piazza del primo maggio loda Zelensky

Le manifestazioni del primo maggio tornano in piazza (sette quelle in provincia di Modena), con l'evento principale, per Modena, in piazza Grande patrimonio Unesco. Evento aperto e chiuso dalla musica della applauditissima banda del liceo Sigonio. Con al centro il comizio sindacale e politico. CGIL, e Cisl, per voce dei suoi segretari provinciali Daniele Dieci e Rosamaria Papaleo (interviste nel video), cedono spazio al comizio affidato dal segretario provinciale UIL Luigi Tollari. La piazza non è gremita come viene annunciato. C'è il banchetto CGIL che distribuisce garofani a offerta libera e di fianco persone con cartelli critici sul sindacato. Si accusa il sindacato di essersi piegato alla politica del governo, sul lavoro, sull'economia e sulla guerra, nell'invio delle armi. Elemento di malcelata contraddizione in un un fronte sindacale che invoca la pace.La piazza non è gremita. E' colorata, ma non gremita. C'è una platea con circa 200 posti a sedere, al gran completo e, intorno, una cintura di qualche centinaio di persone. Il palco è pieno di giovani strumentisti ed orchestrali del liceo. Bravissimi, come detto, con musiche tradizionali e 'leggere'. Si va dall'inno nazionale a Romagna Mia, da Guccini a Vasco Rossi.Rivedi nella diretta integrale de La Pressa l'evento con il comizio del segretario provinciale UIL