Operatore mammografia positivo, Ausl rassicura: 'Sicurezza garantita'

Isolamento per i colleghi e contatto con tutte le utenti del servizio di mammografia presso il poliambulatorio del Policlinico di Modena entrate in contatto con l'operatore sanitario risultato positivo al Covid per essere sottoposte a tampone a dieci giorni dal contatto.Questi i provvedimenti confermati questa mattina dal Direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Modena Giovanni Casaletti che dopo avere confermato che la positività è stata riscontrata in un solo operatore ha voluto tranquillizzare gli utenti sulla sicurezza del luogo, ovvero il centro mammografico del Poliambulatorio. 'So per certo che tutte le misure attivate all'interno del Centro mammografico sono sempre state totalmente rispettate, anche quelle in qualche modo più faticose onerose da attuare, ovvero che riguardano non solo i dispositivi di protezione individuale per se stessi e per gli altri la sanificazione e la bonifica ambiantale degli ambienti da un utente all'altro. Pulizia e disinfezione per garantire che le persone che accedono questi servizi sanitari e accedano nelle condizioni di massima sicurezza'. Dichiarazioni che indirettamente sostengono l'ipotesi di un contatto extralavorativo dell'operatore coinvolto che sottoposto ai costanti controlli della struttura sanitaria è risultato essere positivo. Ma rispetto alla richiesta di conoscere se l'operatore positivo era vaccinato o no (cosa difficile trattandosi di un operatore sanitario in stretto contatto con pazienti, anche potenzialmente vulnerabili), il direttore richiama il Decreto Legge 44 del primo Aprile per motivare la scelta di non fornire tale informazione'.Gi.Ga.