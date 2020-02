Quella promessa della Borgonzoni: 'Se perdo mi dimetto da senatrice'

'Ho risposto il secondo giorno dall'inizio della campagna elettorale, dovessi perdere rimarresi a capo della opposizione e mi dimetterei da senatrice perchè tutti e due i posti non si possono tenere'. Era il 14 gennaio e intervistata da Bianca Berlunguer per Cartabianca, la candidata Lega, dopo essere stata incalzata anche da Stefano Bonaccini , prometteva che sarebbe rimasta in Regione anche in caso di sconfitta.Parole che La Pressa è andata a recuperare in attesa della ufficializzazione della scelta della stessa Borgonzoni. Non è ufficiale ma pare ormai deciso, in base alle dichiarazioni recenti di Salvini, che quella promessa non verrà mantenuta e la Borgonzoni resterà in Senato. 'Mi serve a Roma nel settore di cui si è occupata' - ha detto infatto il leader del Carroccio.Ovviamente in attesa di scoprire se, dall'altra parte, Bonaccini manterrà le sue promesse elettorali