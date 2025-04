A Modena Ivisionatici music festival

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 30 aprile, a partire dalle 18,30, proseguiranno le semifinali de Ivisionatici music festival, facendo tappa in Emilia-Romagna, presso il Centrale 66 di Modena. Il contest, dedicato agli artisti emergenti, a carattere nazionale e sociale, è organizzato dall’Associazione culturale Ivisionatici, con il patrocinio del Nuovo Imaie. Anche la quarta edizione del festival ha una connotazione itinerante, e farà tappa in alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Napoli, Milano, Bologna, Modena e Lecce. Durante la semifinale modenese, si esibiranno circa 50 artisti emergenti, valutati da una giuria di qualità composta dalla cantautrice Maniviola, la giornalista Valentina Reggiani, lo speaker radiofonico Achille Maini e il cantautore e vocal coach Ruggero Ricci. La tappa verrà presentata dallo speaker radiofonico e conduttore Giordano Vaccari, mentre gli artisti semifinalisti verranno intervistati dallo speaker radiofonico Massimo Di Bernardo. In apertura, si terrà lo showcase Donne in musica, durante il quale si esibirà la cantautrice Maniviola, che presenterà alcuni dei brani contenuti nel suo Ep di esordio 'Non diresti mai!'. Anche durante questa semifinale, sarà presente in loco la Fondazione Ambientalista Marevivo, per sensibilizzare riguardo la tutela dei mari e dei suoi abitanti.