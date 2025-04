A Vignola, il viaggio sensoriale 'Anumaki Project'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Giovedì 17 aprile, alle 21, il Circolo Arci Ribalta di Vignola apre le sue porte ad un evento artistico fuori dagli schemi: Anumaki Project, un incontro potente tra parole, musica e teatro. Protagonisti della serata saranno Sebastian Rosendi e Maria Victoria Marguery, artisti dalla visione profonda, pronti a condurre il pubblico attraverso un’esperienza immersiva e suggestiva. La performance si articola come un racconto performativo in cui le storie narrate diventano paesaggi emotivi, arricchiti da musica dal vivo e momenti teatrali intensi. L’Anumaki Project nasce con l’intento di indagare l’esperienza umana nella sua complessità, spingendosi “in direzioni diverse”, come spiegano gli ideatori, attraverso un linguaggio artistico che mescola voce, suono e gesto.

A curare l’evento è Spazio Nueva Vida, realtà dinamica e attenta alla promozione di progetti culturali innovativi e multidisciplinari. “Il nostro obiettivo è creare momenti in cui l’arte possa diventare uno specchio e, al tempo stesso, una porta verso nuove visioni del mondo e di sé”, affermano i curatori.

Stefano Soranna