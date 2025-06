All'aeroporto di Pavullo arrivano i cinque finalisti del Premio Campiello

Appuntamento di rilievo venerdì 27 giugno alle 17 a Pavullo con gli autori della cinquina finalista della 63esima edizione del Premio Campiello all’aeroporto Paolucci. L'evento, aperto al pubblico, è organizzato da Abaco Commercialisti Associati in collaborazione con Fideuram e fa parte di un ciclo di incontri, promosso da Fondazione Il Campiello e Confindustria Veneto, che è in pieno svolgimento e toccherà tra giugno e luglio 12 città italiane.Lettori e appassionati potranno ascoltare dal vivo gli scrittori in lizza per il prestigioso concorso di narrativa contemporanea, selezionati dalla Giuria dei letterati presieduta da Giorgio Zanchini. I magnifici cinque sono Marco Belpoliti con Nord Nord (Einaudi), Wanda Marasco con Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), Monica Pareschi con Inverness (Polidoro), Alberto Prunetti con Troncamacchioni (Feltrinelli) e Fabio Stassi con Bebelplatz (Sellerio).L’incontro, condotto dal giornalista Eugenio Tangerini, sarà l’occasione per conoscere meglio le opere e fare il punto sullo stato dell’arte del panorama letterario italiano. Il Campiello, infatti, è da sempre occasione di confronto sulle tendenze dell’annata, come ha dimostrato a fine maggio la riunione pubblica della Giuria tecnica, cui sono pervenuti ben 500 libri, poi ridotti a ottanta prima della scelta finale.'Produzione sterminata – ha commentato il docente e critico Federico Bertoni – ma con un tasso notevole di conformismo narrativo. La difficoltà generale è costruire romanzi che tengano insieme la sfera individuale e quella collettiva, ma ci sono scrittori che si muovono in controtendenza, lottano contro i cliché e vanno oltre il privato'. Insomma, si scrivono anche ottimi libri e il romanzo non è morto, come certamente dimostreranno gli autori protagonisti a Pavullo.'Per Abaco Commercialisti Associati – dichiara Giovanni Carlini – questo nuovo appuntamento si inserisce in un ambito di collaborazione con la Fondazione Il Campiello che si è via via consolidato negli anni con eventi sempre molto partecipati a Modena, di cui siamo orgogliosi. La scelta di Pavullo non è casuale, ma testimonia la nostra volontà di essere vicini ai territori non solo con l’attività professionale, ma anche con iniziative di alto profilo che ci auguriamo siano utili per la crescita culturale e sociale delle comunità in cui operiamo'. Completato il fitto calendario di appuntamenti con gli autori, il vincitore della 63esima edizione del Premio Campiello sarà proclamato il 13 settembre nel teatro “La Fenice” a Venezia.A decidere, come prevede la formula del Premio, sarà il voto popolare di una Giuria composta da trecento lettori anonimi.