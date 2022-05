Antichi affreschi religiosi a Modena: il volume di Simonetta Calzolari

Una ricerca durata più di due anni e che ha portato a formare un interessante catalogo del patrimonio esistente: dal piccolo oratorio dimenticato all’importante chiesa urbana. Il libro si compone di schede, ciascuna dedicata ad una singola opera, dal minuto frammento dipinto al complesso affrescato, di cui viene ricostruita la storia e le caratteristiche storico-artistiche: numerose sono le raffigurazioni delle Madonne col Bambino, e non mancano i cicli pittorici dedicati alle vite dei Santi o ai racconti evangelici. Il volume, di 200 pagine e corredato di foto a colori, ha inoltre uno scopo benefico: parte del ricavato della vendita è a favore dell’asilo infantile Caduti per la patria di San Felice sul Panaro. Lo si può trovare in vendita presso l’ufficio parrocchiale e l’asilo stesso o richiederlo direttamente all’autrice telefonando al 3494642372.

