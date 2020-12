Antifascismo quotidiano, presentazione con Smuraglia

Verrà anche ricordata la figura di Lidia Menapace, recentemente scomparsa a causa del Covid. Partigiana, politica, saggista si è sempre battuta per i diritti di tutti e per la Pace.

Un volume per affrontare le tematiche di contrasto a neofascismi e razzismi sotto il profilo delle istituzioni e delle iniziative da realizzare. Un progetto editoriale che non si rivolge solo agli “addetti ai lavori” ma a chiunque ritenga fondamentale l’impegno di Stato e cittadini contro la diffusione di questi mali. I neofascismi attuali, più o meno consapevolmente, si richiamano all’esperienza del passato e Smuraglia ci ricorda che il contrario di “fascismo” (comunque lo si voglia intendere e definire) è “Democrazia”, è “Costituzione” .

Venerdì 11 Dicembre, alle 18,30, in diretta sulla pagina Facebook e sulla piattaforma Zoom, Carlo Smuraglia presenta “Antifascismo Quotidiano” – Strumenti istituzionali per il contrasto a neofascismi e razzismi (Edizioni Bordeaux, 2020).

