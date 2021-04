Bentornato teatro

La data di oggi è stata molto attesa nel mondo del teatro italiano perché è da questo momento che sarà possibile riaprire i teatri al pubblico nelle regioni in zona gialla come l’Emilia-Romagna.ERT Fondazione fa sapere di avere continuato a lavorare con gli artisti nel periodo appena trascorso e oggi ha comunicato alla stampa e al pubblico la programmazione dei mesi di maggio e giugno 2021 nella quale si recupereranno alcuni degli spettacoli delle stagioni sospese e saranno presentate le nuove produzioni, realizzate nel corso dell’ultimo anno nei teatri a porte chiuse.Contemporaneamente, la Fondazione, in sinergia con i Comuni Soci, sta preparando un cartellone di appuntamenti estivi per le città di Modena, Vignola, Castelfranco Emilia, Bologna e Cesena.A riaprire il Teatro Storchi di Modena daè Ana contra la muerte (Anna contro la morte), un’inedita versione italiana in prima nazionale del nuovo spettacolo di Gabriel Calderón, uno dei maggiori artisti di teatro uruguaiani che con questo lavoro consolida la sua collaborazione con ERT Fondazione.Una madre si oppone con tutte le forze alla morte e affronta innumerevoli prove per cercare di salvare la vita di suo figlio. Una storia commovente che traspone sul palcoscenico in maniera semplice le esperienze più complesse della nostra esistenza, per riflettere su temi che risulterebbero dolorosi senza la mediazione del linguaggio teatrale.In scena, dirette dallo stesso Calderón che firma anche la drammaturgia, Anna Gualdo e cinque attrici – Chiara Alonzo, Fonte Fantasia, Paola Francesca Frasca, Lisa Imperatore, Chiara Tomei – selezionate dal corso della Scuola Iolanda Gazzerro di ERT Perfezionamento attoriale - Manifesto/Manifesti: per una poetica dell’azione, che il regista ha condotto nel 2020 insieme al connazionale Sergio Blanco.un’altra prima nazionale, Earthbound, ovvero le storie delle Camille il nuovo spettacolo di Marta Cuscunà, pluripremiata attrice e autrice, classe ’82, che con il suo lavoro sta innovando la tradizione italiana del teatro di figura.Liberamente ispirato a Staying with the trouble di Donna Haraway (© 2016, Duke University Press), Earthbound è un monologo di fantascienza che trasforma in teatro il pensiero eco-femminista della filosofa statunitense capo-scuola della teoria cyborg.Dopo il debutto dello scorso ottobre al Teatro Fabbri di Vignola, arriva a Modenagiugno ABECEDARIO per imparare a vivere, una produzione ERT diretta da Andrea Santonastaso, artista con una carriera che si divide tra teatro, fiction, cinema, pubblicità, radio e televisione.Ispirato a La vita per principianti. Un ABC senza tempo di Sławomir Mrożek – scrittore, drammaturgo e fumettista polacco – lo spettacolo passa in rassegna in ordine alfabetico, come un dizionario, tutti i grandi temi del genere umano: Ambizione, Cambiamento, Libertà, Progresso, Verità…Ultimo spettacolo allo Storchi,Romeo and Juliet Melo – Drama: il regista e attore Teodoro Bonci del Bene reinventa per Emilia Romagna Teatro Fondazione uno dei testi di William Shakespeare più amati della tradizione teatrale.In scena, insieme a Carolina Cangini, Jacopo Trebbi e lo stesso Teodoro Bonci del Bene, uno schermo a cui il regista affida il compito di girare un “film”, un filtro diretto tra il reale e l’apparenza: lo spettatore può così vedere con i suoi occhi la differenza fra ciò che viene proiettato sullo schermo e ciò che sta realmente accadendo dietro le telecamere.il Teatro Tempio ospita Io sono mia moglie di Doug Wright, il testo che il cesenate Michele Di Giacomo traduce, dirige e interpreta per ERT Fondazione. Dopo il debutto a Cesena (8- 20 giugno), lo spettacolo arriva a Modena da martedì 22 giugno a domenica 4 luglio.Io sono mia moglie racconta la storia vera di Charlotte Von Mahlsdorf, sopravvissuta da travestito all'assalto nazista e al regime comunista a Berlino recuperando e collezionando oggetti e mobili di antiquariato dalle case degli ebrei deportati, dalle macerie delle bombe della Seconda Guerra Mondiale, dalle abitazioni confiscate dalla Stasi. Oggetti preziosi, con cui ha dato vita al Gründerzeit Museum, diventato un punto di riferimento nascosto per la comunità omosessuale di Berlino Est.Venerdì 7 maggio riapre il Teatro Ermanno Fabbri a Vignola con lo spettacolo-installazione Rapimento, aperto al pubblico fino a domenica 9. L’allestimento si inserisce nell’ambito di Mediatori del reale. Dramaturg fra teatri e città, il primo progetto italiano di residenze per Dramaturg per cui ERT Fondazione ha vinto il bando promosso da Ministero della Cultura e Siae con il programma Per chi crea.Guidati da Federico Bellini, drammaturgo che dal 2002 lavora con Antonio Latella, i due Dramaturg Carlotta Pansa e Jacopo Giacomoni hanno ideato un’installazione senza attori in grado di portare sul palcoscenico il binomio teatro-tecnologia. Rapimento è un percorso pensato per un solo spettatore alla volta.I due Dramaturg parlano attraverso la voice technology: le chiamate, i corsi e le riunioni su Zoom, lo smartphone, i social network, le chat istantanee… La tecnologia ha modificato e accelerato la nostra percezione del tempo e della durata, allontanandoci da quello più lento e rituale della scena.La domanda al centro della drammaturgia è: perché dovrebbe mancarci il teatro? Per rispondere, Pansa e Giacomoni hanno “costretto” la loro scrittura all’interno dei 250 caratteri, quelli disponibili nella funzionalità Routine di Alexa.Di seguito, per scheda, la programmazione ERT in provincia di ModenaTEATRO STORCHI – MODENAAna contra la muerte (Anna contro la morte), scritto e diretto da Gabriel Calderón,traduzione Teresa Vilacon Anna Gualdoe Chiara Alonzo, Fonte Fantasia, Paola Francesca Frasca, Lisa Imperatore, Chiara Tomeiproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazione prima nazionaleda martedì 25 a domenica 30 maggioEarthbound Ovvero le storie delle Camilleliberamente ispirato a Staying with the trouble di Donna Haraway (© 2016, Duke University Press)di e con Marta Cuscunàproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Etnoramacon il sostegno di São Luiz Teatro Municipal (Lisbona),con il supporto di Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, i-Portunus, A Tarumba – Teatro de Marionetas (Lisbona), i cittadini e le cittadine che hanno aderito al progetto #iosonoMecenatein collaborazione con Dialoghi - Residenza delle arti performative a Villa Manin 2018/2020prima nazionaleABECEDARIO per imparare a vivereda La vita per principianti. Un ABC senza tempodi Sławomir Mrožektraduzione Giovanna Agabioregia Andrea Santonastasocon Simone Francia e Andrea Santonastasoproduzione Emilia Romagna Teatro FondazioneRomeo and JulietMelo-Dramada William Shakespeareregia e drammaturgia Teodoro Bonci del Beneconsulenza sulle drammaturgie storiche Gerardo Guccinicon Carolina Cangini, Jacopo Trebbi, Teodoro Bonci del Bene – Big Action Moneyproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazionein collaborazione con L’arboreto - Teatro Dimora di MondainoTeatro Tempio, ModenaIo sono mia mogliedi Doug Wrighttradotto, diretto e interpretato da Michele Di Giacomosi ringraziano Musicalia - Museo di Musica Meccanica di Villa Silvia - Carducci per la concessione degli strumenti per la registrazione sonora e Silvia Masotti per la collaborazione alla traduzioneproduzione originale di Broadway presentata da David Richenthalproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazioneda venerdì 7 a domenica 9 maggioRapimentospettacolo-installazione per uno spettatoreDramaturg in residenza Carlotta Pansa e Jacopo Giacomonitutor Federico Belliniprogetto Mediatori del reale. Dramaturg fra teatri e città.con il sostegno di MIBACT e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi CreaLa letteraideazione Nullo Facchini e Paolo Naniregia Nullo Facchinicon Paolo Naniproduzione AgidiTeatro d’Eccezione in Quattro Latiregia Lisandro Rodríguezspettacolo collegato al Corso di Perfezionamento attoriale Microdrammi in scena della Scuola Iolanda Gazzerro, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia-Romagnaproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazioneprima nazionaleLuoghi vari, Castelfranco Emiliasabato 8 maggioMiraggiprogetto di Fabiola Fidanza e Francesca Di Faziotutor Daria Deflorian ed Elena Di Gioiaprogetto Mediatori del reale. Dramaturg fra teatri e città.con il sostegno di MIBACT e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea