Carpi, alla scoperta della Linea Gotica con Massimo Turchi

Proseguono gli incontri di “Storie ribelli”, il ciclo di iniziative che con mostre, presentazioni di libri e reading storici celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Il prossimo appuntamento della rassegna promossa dall’Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti), in collaborazione con diversi soggetti del territorio, si terrà domani, venerdì 21 marzo, alle 21 presso la sede del Club Alpino Italiano di Carpi di via Cuneo 51.

Massimo Turchi, ricercatore storico e guida, presenterà la sua monumentale trilogia sulla storia della Linea Gotica pubblicata da Diarkos Edizioni, di cui esce in questi giorni il volume conclusivo. Dopo l’introduzione storica del Presidente provinciale dell’ANPPIA Giovanni Taurasi, l'autore discuterà del tema con il giornalista Nelson Bova del Cai di Carpi.

Sarà l’occasione per affrontare le vicende della Seconda guerra mondiale e per fornire agli appassionati di sentieri e cammini numerose suggestioni per riscoprire il paesaggio e la storia del nostro appennino.La Linea Gotica fu una poderosa opera difensiva fortificata costruita dall'esercito tedesco nell'Italia centro-settentrionale durante le fasi finali della Seconda guerra mondiale, teatro di duri combattimenti tra le truppe tedesche e le forze Alleate: i tedeschi cercavano di rallentare l'avanzata degli Alleati, questi ultimi puntavano ad aprirsi la strada verso la valle del Po. Massimo Turchi ne ricostruisce le vicende nella sua trilogia suddivisa in tre volumi. L’opera non è solo la storia di un pezzo della Seconda guerra mondiale, ma anche e soprattutto la narrazione in presa diretta delle comunità attraversate dalla guerra e dalle stragi nazifasciste, delle tante nazionalità e minoranze che si sono trovate a combattere nella Penisola, dei traumi che ancora oggi persistono nella memoria di chi vive nei territori investiti dal conflitto. Il ricorso alle fonti memoriali e alle testimonianze fornisce a questo straordinario racconto una forte vividezza e anche una commovente drammaticità.L’iniziativa ad ingresso libero è promossa da ANPPIA Modena-Carpi, Istituto storico di Modena e CAI sezione di Carpi ed è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Anppia nazionale.