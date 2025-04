Carpi, mostra itinerante su Giacomo Matteotti e la moglie Velia Titta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Approda a Carpi in provincia di Modena la mostra itinerante nazionale “Velia e Giacomo” che, dopo aver fatto tappa nei luoghi più significativi della vita di Giacomo Matteotti, arriva nella città dei Pio e per la prima volta in terra emiliana per ricordare il centenario dell’assassinio del deputato socialista.

La mostra, che ha attraversato l’Italia tra sedi istituzionali e istituti scolastici nel corso dell’anno del centenario dell’omicidio di Matteotti per mano dei sicari fascisti, fa parte di un progetto di Anppia nazionale per ricordare il martire antifascista e chi, come sua moglie Velia Titta, ha subito il dolore di un’ingiustizia irreparabile.

All’inaugurazione, che si terrà domani, giovedì 17 aprile, alle 18 presso la Saletta Fondazione Cassa Carpi di Corso Sandro Cabassi 4, interverranno Giovanni Taurasi, Segretario di ANPPIA modenese, Giuliano Albarani, Assessore del Comune di Carpi, Enrico Campedelli, Vice-Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Serena Colonna, Segretaria generale di ANPPIA nazionale.Nel corso dell’inaugurazione verrà inoltre presentata la graphic novel che approfondisce in modo più ampio la vicenda storica, contestualizzando in modo più preciso le lettere e i fatti che hanno segnato la vita dei due protagonisti e sarà possibile vedere l’animazione realizzata appositamente per la mostra.La mostra ad ingresso libero e gratuito è promossa da ANPPIA provinciale modenese, Istituto storico di Modena, Fondazione Fossoli, Fiap ed è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Anppia nazionale.