Castello Montecuccolo, con chef Marchini la storia è in tavola

Pavullo non è solo l’aeroporto che di recente ha ospitato la Fiera Aeronautica Internazionale “VFR & FUN 2001, ma è anche cultura, con il Castello di Montecuccolo che, nell’ultimo anno, è tornato centrale proprio nell’offerta culturale che il capoluogo frignanese può offrire.Da settembre scorso infatti, la gestione del castello è affidata all’associazione “Castelli Estensi” che è la sintesi tra l’associazione “Terre e Identità” e l’associazione “Matilde di Canossa” la prima impegnata da vent’anni sul territorio modenese nell’opera di divulgazione della storia locale; la seconda esperta nella gestione di beni pubblici.Una gestione, quella del Castello di Montecuccolo, che è partita a rilento a causa già a novembre delle restrizioni per il Covid-19. Solo a maggio scorso, dopo diversi rinvii è stata fatta la cerimonia di consegna delle chiavi. Tuttavia, ciò non ha impedito, alla nuova gestione, che ha anche rilanciato il ristorante “La Locanda del Condottiero” situata all’interno delle mura del castello, di dare nuovo slancio e vigore a uno dei castelli più importanti del territorio frignanese.E proprio la correlazione tra la Locanda e il Castello è al centro di quello che Gianni Braglia, presidente dell’associazione “Terra e Identità”, si augura diventi «un appuntamento fisso distanziato nel tempo o per lo meno un ciclo ricorrente che è “Lo Chef interpreta la storia e la letteratura”» L’idea del gruppo che attualmente gestisce il castello è quella di unire la componente culturale rappresentata dal castello, con la componente gastronomica rappresentata dalla Locanda. «Abbiamo contattato un vecchio amico che è Luca Marchini che è il titolare del ristorante “L’erba del Re” a Modena, e insieme abbiamo studiato un evento che celebrasse i 700 anni di Dante in forma culinaria»E’ nato così “A tavola con Dante” che si terrà il prossimo 4 agosto e consisterà in una cena che interpreterà la “Divina Commedia”, l’opera più importante del poeta, con un menù in cui Marchini ha scatenato la sua creatività, ripercorrendo le tre tappe con un antipasto “inferno” un primo “purgatorio” e un secondo “paradiso”.«Ci auguriamo che eventi di questo tipo, coniugare cultura e cucina, possano diventare stabili all’interno delle iniziative del castello» continua Braglia «La cucina è a sua volta cultura sia nel suo aspetto di proposta dei piatti e di elaborazione del cibo, sia anche perché chi si occupa di discipline storico umanistiche sa che a tavola anche nel passato si facevano cose importanti. Nel passato il “banchetto” è stato un mezzo per ostentare potere e uno strumento diplomatico di primaria importanza. Quindi coniugare la cucina di alto livello con la storia e la letteratura può essere un esperimento che può aprire possibilità infinite, poiché si uniscono l’eccellenza di uno chef stellato con l’eccellenza territoriale e storica del Castello di Montecuccolo che è un brand internazionale riconosciuto in tutto il mondo».