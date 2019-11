'Catullo e Lesbia, dalla poesia d'amore alla musica di Carl Orff' è questo il titolo della conferenza che si terrà sabato 16 novembre alle 17.30 alla Galleria Europa di piazza Grande a Modena. Relatore sarà il professor Massimo Carpegna che parlerà della poesia d'amore di Catullo per Lesbia nel contesto storico del processo a Catilina e della trasposizione in musica nei Catullo Carmina operata dal compositore tedesco Carl Orff in piena guerra mondiale.