‘Ciao Gabian’, il documentario dedicato all’oste Ermes

Il documentario ‘Ciao Gabian’, in uscita a giugno e supportato dalla famiglia dell’oste, Modenamoremio, Comune di Modena e Consorzio Mercato Albinelli, è stato presentato questa mattina nella Trattoria da Ermes dove tutto ebbe inizio sessant’anni fa.Presenti, oltre agli autori del documentario, l’assessore alla Cultura di Modena, Andrea Bortolamasi; l’attuale gestore dell’osteria, Alessandro Dolcini; la direttrice di Modenamoremio, Maria Carafoli; e Fabrizio Tabacchi, uno degli storici amici di Ermes, tra i ‘prescelti’ a sedere nel leggendario tavolone di legno.Le riprese del documentario, che vedranno il primo ciak nei prossimi giorni, ripercorreranno i luoghi più amati (e attraversati) da Ermes nella sua quotidianità, dalla spesa al Mercato Albinelli alla cucina della sua trattoria, passando per le pedalate in bicicletta nel cuore cittadino. Tante le interviste, alcune a sorpresa, che narreranno le ‘gesta’ del leggendario oste, compresi aspetti inediti della sua vita, come l’impegno a favore dei bambini africani.Il progetto, che sarà distribuito prossimamente anche in dvd, verrà presentato in occasione di una serata speciale all’aperto in Pomposa in programma a giugno.