Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è tenuto ieri sera in Duomo il Concerto di San Geminiano a sostegno della popolazione ucraina.L’evento, promosso da Fondazione di Modena, ha avuto il sostegno della Camera di Commercio di Modena, BPER Banca, UniCredit e Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, il patrocinio del Comune di Modena e l’organizzazione di Momenti di Maria Carafoli.Protagonista di questa edizione è stata la Youth Symphony Orchestra of Ukraine, l’unica orchestra sinfonica giovanile nazionale dell’Ucraina, diretta da Oksana Lyniv, direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna dal 2022, prima donna a ricoprire tale ruolo in un teatro d’opera italiano. Andrii Murza, componente dell'Orchestra sinfonica di Düsseldorf e primo violino dell'Orchestra Filarmonica di Tekfen, è stato il violino solista, mentre ospite d’onore della serata è stato il flautista Andrea Griminelli.