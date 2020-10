Coop Alleanza 3.0, a Modena arriva 'Ad alta voce'

Farà tappa anche a Modena sabato 24 ottobre l’edizione 2020 di Ad alta voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che celebra il suo ventennale con un ricco calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre, in una formula nuova che contempla eventi in presenza e collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle città.

Il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta Voce è “Libra. Parole per superare le distanze”; la manifestazione quest’anno animerà prevalentemente piazze virtuali con un nuovo format che però coglie e ripropone il significato della manifestazione: quello di unire le piazze, abbattere i confini, favorire l’evoluzione della società, far cooperare le persone.

Alle 20 incomincerà lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina della tappa modenese “Parliamo lo stesso piatto. La cultura del cibo per includere e socializzare”. L’appuntamento, con la regia di Riccardo Marchesini, sarà condotto dal giornalista Luca Bottura che dialogherà con Vito con i suoi a cui seguiranno le letture dell’attrice Magda Siti dall’Acetaia Comunale e l’accompagnamento musicale a cura di Banda Rulli Frulli dal Lapidario Romano dei Musei Civici.

L’evento è fruibile soltanto in modalità streaming.

Le “Parole per superare le distanze” uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell’ex Convento di San Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.

L’edizione 2020 ospiterà grandi protagonisti del panorama culturale italiano tra cui anche il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d’orchestra Beatrice Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.

Ad alta voce è sostenuta con“1 per tutti 4 per te”: con questa iniziativa l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un ambito di intervento: alla linea d’eccellenza Fior fiore sono abbinate le iniziative culturali sul territorio.