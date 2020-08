Festival Mundus, concerto per Thelma & Louise

Un evento originale e coinvolgente tra teatro e musica, ispirato ad un film culto americano degli anni Novanta. Si intitola “Concerto per Thelma & Louise” lo spettacolo tutto al femminile - ispirato alla pellicola diretta da Ridley Scott nel 1991 - interpretato dalla cantautrice attrice e musicista Angela Baraldi e dall’attrice e regista Francesca Mazza accompagnate al pianoforte da Rita Marcotulli che si terrà stasera 5 agosto alle 21.30 nella splendida cornice del Cortile della Rocca dei Boiardo a Scandiano in provincia di Reggio Emilia e venerdì prossimo 7 agosto sempre alle 21.30 sul palco dell’Arena Gremiole in località Gorzano a Maranello in provincia di Modena. L’evento si svolge nell’ambito della 25^ edizione del Festival Mundus, la nota rassegna musicale organizzata da ATER Fondazione. Biglietto d’ingresso 8 euro a Scandiano e 10 euro a Maranello; info Scandiano 0522 764257, mail cultura@comune.scandiano.re.it sito ; info Maranello 0536 240.133 – 021, mail cultura@comune.maranello.mo.it sito . I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono in vendita su VivaTicket. In caso di maltempo il concerto si terrà a Scandiano presso il Teatro Boiardo in via XXV Aprile 3 e a Maranello presso l’Auditorium Enzo Ferrari in via Nazionale 78. Il biglietto per accedere all’Arena Gremiole per i concerti di Mundus costa 10 euro a persona ed è consigliabile la prenotazione online attraverso il sito Shop Maranello , dove si potrà scegliere facilmente la propria piazzola per poi pagare il biglietto direttamente alla cassa, presentandosi almeno mezz'ora prima dell'evento. Per informazioni sulle prenotazioni sono attivi anche i numeri di telefono 348-1544905 (dal martedì al giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20) e il 335-8111285.Lo spettacolo Ispirato alla pellicola di Ridley Scott, “Concerto per Thelma & Louise” racconta di un viaggio che, senza entrare in competizione con il cinema, cerca di restituire in teatro e musica una delle tante storie di donne in cui trovare l’orgoglio di appartenenza, la saggezza del tempo delle attese così come la fierezza dei gesti impulsivi; una storia da cui si può cercare d’imparare cosa è giusto dimenticare e cosa è necessario ricordare e apprendere lo sforzo di riappropriarsi della propria vita e forse dell’attesa di un uomo che stia dalla nostra parte per fermare la folle corsa verso il vuoto.