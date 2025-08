La felicità nel dolore. Dagli indemoniati all'Anticristo: il libro di Elena Bianchini Braglia a Montecuccolo

'La felicità nel dolore. Dagli indemoniati all'Anticristo - Visioni Escatologiche in Dostoevskij e Solov'Ev'. L'ultimo libro di Elena Bianchini Braglia verrà presentato il 9 agosto alle 18 a Montecuccolo di Pavullo in occasione della Sagra di San Lorenzo. A discutere con l'autrice saranno don Roberto Montecchi e Lorenzo Benassi. Il volume, con in copertina il dipinto 'Quis ut Deus?' di Giovanni Gasparro, vede la prefazione di padre Serafino Tognetti e Franco Cardini, Edizioni Terra e Identità.



