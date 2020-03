Le derive della borghesia Modenese nell'ultimo noir di Guicciardi

Uscirà il prossimo 10 marzo, in libreria e sulle piattaforme online, il libro Un conto aperto con il passato, la nuova indagine del commissario Cataldo interamente ambientata a Modena dello scrittore modenese Luigi Guicciardi.





Durante i lavori di demolizione di un vecchio edificio a Modena, si rinviene uno scheletro, che l'antropologo forense attribuisce a una ragazza tra i diciotto e i ventidue anni. Le indagini per identificarla vengono affidate al commissario Cataldo, che, scavando nel passato, apprende di una compagnia di bikers che si riunivano in quel luogo, ma deve interrompere le ricerche pochi giorni dopo, quando viene assassinato il proprietario della Delta, l'azienda farmaceutica più nota in città. La nuova inchiesta proietta ora Cataldo nel mondo della ricca borghesia, in una doppia direzione professionale e privata: se la concorrenza industriale, il licenziamento di un sindacalista e le minacce degli animalisti sonopiste da seguire, non va trascurata neppure quella di una relazione segreta dell'uomo con una donna a tutti ignota. E mentre nuovi colpi di scena si susseguono, e altro sangue viene versato, alla fine lo scheletro è identificato in quello di una liceale scomparsa nel nulla nove anni prima, subito dopo l'esame di maturità. Cataldo allora capisce che la soluzione è da ricercare in un drammatico intreccio tra passato e presente, tra la casa farmaceutica di oggi e i compagni di scuola di ieri, ma dovrà agire in fretta, sempre più in fretta, perché nell'ombra della sua insospettabilità l'assassino è pronto a colpire ancora...