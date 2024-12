Lirica a Modena, premiate Elena Antonini e Laura Fortini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, accolto da Aldo Sisillo, direttore Artistico della Fondazione Teatro Comunale di Modena, ha proposto per l’occasione un abbinamento con una eccellenza del territorio modenese: il canto lirico, patrocinato dai nomi illustri di Luciano Pavarotti e Mirella Freni.

'In collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale di Modena. il nostro Consorzio è sempre più all’opera – ha affermato il presidente Enrico Corsini – e ha conferito due borse di studio ai migliori talenti del “Corso internazionale di alto perfezionamento per cantanti lirici” del Teatro Comunale di Modena Pavarotti-Freni. Nel solco dell’attività di valorizzazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, riconosciuto come una tra le più importanti e note tra le eccellenze italiane del food e icona del “Made in Italy” intendiamo sostenere un’altra delle eccellenze della nostra città: il canto lirico ed è per noi un privilegio potersi rivolgere alle giovani generazioni che si impegnano nello studio. Siamo orgogliosi di poter sostenere la tradizione ed i giovani sul territorio, un patrimonio che si rinnova nelle nuove generazioni, che stimola talenti e crea eccellenza, vero Piacere elevato ad Arte. Eccellenze e talenti che rappresentano il futuro della nostra società'.

La consegna delle borse di studio è avvenuta dopo la rappresentazione dell'opera diretta da Luciano Acocella con gli allievi del Corso di alto perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Comunale sostenuto da Regione Emilia-Romagna e Fondo Sociale Europeo nel contesto dello stesso programma di formazione, che ha visto i giovani cantanti partecipare a progetti di rilievo internazionale con concerti e spettacoli in Austria, Ungheria, Serbia, Francia, Danimarca, Spagna, Germania.