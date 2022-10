Modena, addio Cori Cappella Musicale: licenziato il maestro Bononcini

Fulmine a ciel sereno per i fedeli modenesi e per gli amanti della musica sacra, dopo quanto accaduto nella parrocchia di San Benedetto Abate . La Curia ha infatti deciso di revocare, per motivi economici, la convenzione con la Cappella Musicale del Duomo di Modena, una delle più antiche d'Europa, licenziando il Maestro di Cappella ed organista titolare Daniele Bononcini ().A darne notizia sono gli stessi coristi della Cappella Musicale, nessuna comunicazione ufficiale invece è giunta sinora dalla Diocesi stessa.'In questi 26 anni mi sono speso con passione e amore per portare la Cappella Musicale del Duomo, l’istituzione musicale più antica della città operante sin dal 1453, a importanti livelli di prestigio, secondo modelli internazionali che ho conosciuto e studiato negli anni per trarre ispirazione. Ho prestato servizio in oltre 9000 liturgie, promosso quasi 600 concerti, dato vita alla scuola interna e raccolto in cattedrale le scholæ cantorum della Diocesi - spiega Bononcini -. Il patrimonio culturale, umano e spirituale costruito in oltre un quarto di secolo ha un valore incalcolabile, non solo per le persone che sono state coinvolte direttamente, ma anche per i numerosi fedeli e spettatori che hanno goduto della nostra musica: solo nel 2021 i nostri concerti sono stati seguiti da oltre 101.000 persone, significando un’autentica attestazione di stima'.