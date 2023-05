Modena Bai nait, nuovi appuntamenti culturali a cura de LaRoseNoire

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ecco gli appuntamenti:Mercoledì 7 giugno ore 20.50 - Latino, gotico e altri idiomi, alla scoperta delle iscrizioni del Duomo di Modena; mercoledì 14 giugno ore 20.50 - Mutina firmissima ac splendidissima Alla scoperta della Mutina romana Topografia, archeologia storia e curiosità della città antica camminando attraverso la città moderna; mercoledì 21 giugno ore 20.50 - Magia delle erbe e medicina astrologica alla corte degli Estensi; mercoledì 28 giugno ore 20.50 - Strade e portici di Modena; mercoledì 5 Luglio ore 20.50 - Discover Modena English tour for everybody! Tour in inglese rivolto anche agli italiani per imparare la lingua visitando la città; mercoledì 12 luglio ore 20.50 - Civitas geminiana. La Mutina tardo-antica e il suo vescovo; giovedì 13 Luglio ore 20.50 - Draghi Mostri e anfisibene bestie da tutto il mondo! Visita al Duomo di Modena per ragazzi. Alla scoperta delle sculture della cattedrale. Consigliata per ragazzi dai 6 ai 12-13 anni; mercoledì 23 agosto ore 20.50 - Medioevo fantastico Alla scoperta delle sculture che ornano il Duomo di Modena: bestiari, erbari ma anche uomini di etnie esotiche e acrobati che eseguono posizioni dello yoga; mercoledì 30 agosto ore 20.50 - Le piazze di Modena; mercoledì 6 settembre ore 20.50 - I Segreti della corte Estense Gloria, imprese, trasformazioni, fallimenti e crisi tra le mura di Palazzo Ducale; mercoledì 13 settembre ore 20.50 - l Seicento a Modena. Visita alla chiesa del Voto.