Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, i Verdi: 'Caso Monterè, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione'

Modena, i Verdi: 'Caso Monterè, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione'

'Il riuso viene confermato come priorità, non come opzione residuale. Viene inoltre censurato il comportamento dell'amministrazione'

1 minuto di lettura

'La sentenza del Consiglio di Stato conferma ciò che Europa Verde sostiene da anni: il progetto di ampliamento del 130% su suolo agricolo della Montere era un oltraggio all’ambiente e ai cittadini residenti in zona. I giudici hanno respinto l'appello della Cooperativa Modenese Essiccazione Frutta, confermando le gravi carenze già evidenziate da Europa Verde e dai cittadini: assenza di una reale analisi delle alternative localizzative e valutazioni insufficienti sull'impatto della viabilità'. A parlare è Paola Aime portavoce Europa Verde Modena.

'La sentenza afferma un principio fondamentale: il consumo di nuovo suolo agricolo non può essere autorizzato senza aver prima dimostrato l'impossibilità di recuperare strutture esistenti o individuare soluzioni alternative. Il riuso viene confermato come priorità, non come opzione residuale. Viene inoltre censurato il comportamento dell'amministrazione, che non ha svolto una valutazione autonoma e approfondita degli interessi in gioco, limitandosi di fatto a recepire le conclusioni del proponente - afferma Paola Aime -. Questa non è una vittoria contro l'agricoltura o contro le imprese, ma una vittoria della legalità, della tutela del territorio e dei cittadini che hanno chiesto trasparenza e rigore nelle scelte urbanistiche. La sentenza conferma che le ragioni del nostro voto contrario erano fondate e che la difesa del suolo agricolo e della qualità della vita non è ideologia politica del no a prescindere, ma buon governo. Europa Verde continuerà a opporsi a ogni progetto che consumi territorio senza una reale e dimostrata necessità'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Dilettanti Modena, la stagione 26/27 parte domenica 30 agosto

Dilettanti Modena, la stagione 26/27 parte domenica 30 agosto

Modena gay pride, in migliaia per le vie del centro: Mezzetti e Muzzarelli si alternano alla guida

Modena gay pride, in migliaia per le vie del centro: Mezzetti e Muzzarelli si alternano alla guida

Strage di Modena, le parole di Luigi Chiarello: 'La mia giacca macchiata dal sangue di El Koudri'

Strage di Modena, le parole di Luigi Chiarello: 'La mia giacca macchiata dal sangue di El Koudri'

Assemblea di bilancio Coop Alleanza 3.0, Mezzetti: ‘Modello cooperativo resta essenziale’

Assemblea di bilancio Coop Alleanza 3.0, Mezzetti: ‘Modello cooperativo resta essenziale’

Panathlon Modena, serata alla tenuta Chiarli: già raccolti 13mila euro per la Casa di Fausta

Panathlon Modena, serata alla tenuta Chiarli: già raccolti 13mila euro per la Casa di Fausta

‘A giugno aumentano le liste d’attesa: annullati i miglioramenti dei mesi precedenti’

‘A giugno aumentano le liste d’attesa: annullati i miglioramenti dei mesi precedenti’

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Il 'sacrificio' di Massimo

Il 'sacrificio' di Massimo

Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom

Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom

Futuro Nazionale: in provincia di Modena, a due mesi dalla nascita 300 tesserati

Futuro Nazionale: in provincia di Modena, a due mesi dalla nascita 300 tesserati

Articoli Recenti Mafie, Franchini (Ruote Libere): 'Grave errore escludere procure del Nord dalle aree ad alta densità mafiosa'

Mafie, Franchini (Ruote Libere): 'Grave errore escludere procure del Nord dalle aree ad alta densità mafiosa'

Automedica in più solo nel week-end, il comitato insorge: 'Non erano questi i patti'

Automedica in più solo nel week-end, il comitato insorge: 'Non erano questi i patti'

Aimag, a sorpresa De Rosa e Ferrari (Forza Italia): 'Confermare la Ruggiero alla presidenza'

Aimag, a sorpresa De Rosa e Ferrari (Forza Italia): 'Confermare la Ruggiero alla presidenza'

Il Csm esclude le Procure del nord Italia tra 'le zone ad alta densità mafiosa': la delusione di Mezzetti

Il Csm esclude le Procure del nord Italia tra 'le zone ad alta densità mafiosa': la delusione di Mezzetti