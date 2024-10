Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Dichiaro la mia Resa Incondizionata alla narrazione, alla retorica, alla resilienza, alle trecentomila ipocrisie che mi circondano. Dichiaro la mia Resa Incondizionata a tutte le realtà possibili o costruite e non è detto che la mia non sia altrettanto falsa'.Fabrizio Tavernelli è nato nel 1965. Emiliano, è cantautore e produttore musicale attivo nella scena underground dagli anni ’80. Ha inciso, tra le altre, per le etichette “Dischi del mulo” (degli ex CCCP e CSI Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni), “Sugar” (Caterina Caselli). Agitatore culturale, negli anni ’90 pubblicava la fanzine “Nomade Psichico”.