Modena, Paolo Casolari eletto presidente degli Amici dell’Arte

Paolo Casolari, giornalista e saggista modenese, è stato eletto presidente della storica associazione Amici dell’Arte Franco Allegretti di Modena. Sostituisce l’avvocato Arturo Franchini. L’investitura di Casolari è avvenuta pochi giorni fa in un’affollata assemblea annuale di soci. Lo affianca come vice il professor Michele Araldi.

L’Associazione nacque nel 1947 per sostenere l’arte a Modena per iniziativa dell’avvocato esperto d’arte Franco Allegretti e vide tra i fondatori decine di nomi di modenesi illustri provenienti dal mondo delle professioni, dell’impresa e della scuola. Si distinse, nei primi trent’anni di vita, per le esposizioni d’arte figurativa (ben duecento) che si tenevano al Caffè Nazionale, surrogando così il vuoto che allora la città registrava in campo artistico.

Successivamente, esaurito questo compito, l’attività senza scopo di lucro del sodalizio ha virato sulle opere di sponsorizzazione per l’arte e di organizzazione di visite nei luoghi d’arte per i soci. Tra i lasciti alla città ricordiamo il restauro di ben dieci antiche tele “modenesi” di artisti italiani e di alcune sculture, tra cui la ninfa del Graziosi di piazzetta S. Giacomo, i donativi di oggetti d’arte e di libri e, da ultimo, pochi mesi fa, l’apposizione in largo Bologna della lapide sulla fondazione romana di Modena.