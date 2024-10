Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nell’incontro, l’autore dialogherà con Roberto Menabue, titolare di Dischinpiazza, che si trova in via Castellaro 41, a pochi passi dalla Ghirlandina, e con Enrico Triolo, editor. Racconterà del libro (di cui verranno letti alcuni passaggi da Stefania Tullo, dell’associazione Librarsi), della sua genesi, dei suoi significati e dei suoi numerosi riferimenti musicali, a Springsteen in particolare.Giancarlo Frigieri, autore, cantante, chitarrista, proporrà dal vivo durante la presentazione alcuni dei pezzi (non solo di Springsteen) che sono citati nel libro. Dal Boss a Johnny Cash, dai Green On Red a Woody Guthrie, ci saranno grandi sorprese in musica per chi vorrà assistere alla presentazione.È un tributo alla musica e alla letteratura infatti il primo romanzo di Gabriele Bassanetti, giornalista sassolese con la passione per la musica americana degli anni Ottanta: La nostra notte deve ancora cominciare è una grande storia d’amore, il racconto di un sogno ispirato alle note delle canzoni di Bruce Springsteen e di altri autori, per un racconto che si snoda nell’America di quell’epoca.Giancarlo Frigieri ha dato alle stampe dodici album (l’ultimo è “Qualcuno si farà del male”, 2023), con costanti apprezzamenti della critica musicale e del pubblico. Ha suonato anche nei Julie’s Haircut, nei Joe Leaman e nei Mosquitos.