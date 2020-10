Modena si scopre internazionale con Unlock Book Fair

Due giorni modenesi imperdibili per gli amanti dell'arte, sabato 24 e domenica 25 ottobre, tra gli spazi della palestra La Fratellanza 1874 in via Piazza, 70 e Ovestlab in via Nicolò Biondo, 86, si svolgerà la quinta edizione di Unlock Book Fair fiera internazionale dedicata all'editoria collegata al mondo del writing, alla fotografia e alle controculture. Dopo Barcellona, Berlino, Amsterdam e Colonia, Modena appunto. Sia alla Fratellanza che a Ovestlab l'accesso è gratuito. Tutte le informazioni su orari, editori presenti ed eventi li trovate sul sito ufficiale della fiera e seguendo le pagine social Facebook e Instagram. Sia per accedere alla fiera che per assistere alle presentazioni sarà obbligatoria la prenotazione online qui



Direttore e fondatore di UNLOCK BOOK FAIR è lo spagnolo Javier Abarca che da remoto sta collaborando con il responsabile di produzione Pietro Rivasi, l'addetto stampa Elia Mazzotti e con il Collettivo Amigdala. Tutti al lavoro senza sosta visti i continui cambiamenti, senza il loro impegno quotidiano l'evento non avrebbe visto la luce.

Sono già attivi alcuni eventi collaterali: 'Fin qui ve la posso raccontare'. Mostra di Bastardilla, Ericailcane e Hitnes presso Laboratorio Aperto (ex AEM) di Modena, a cura di D406, in collaborazione con Cinzia Ascari; 'Settantadue'. Mostra di Nemo’s presso Studio Tape (via Carteria, 60 – Modena), a cura di Cinzia Ascari e Studio Tape; 'Finestre rotte.' Mostra di Francesco Barbieri e Oker, presso Vicolo Folletto Art Factory (Corso Garibaldi, 1 – Reggio Emilia), a cura di Pietro Rivasi; e il mercato contadino presso Ovestlab, con produttori e coltivatori biologici locali a cura di la Zappa e il Mestolo, Alimentazione Ribelle e Genuino Clandestino.

L'evento è collegato al progetto URBANER, Culture Urbane Emilia-Romagna, portale web nato per riconoscere e valorizzare le culture che si formano in ambito urbano. Uno strumento per approfondire lo studio dell’arte e della creatività urbana in una prospettiva estetica, sociale e antropologica. Contenuti a cura di Pierpaolo Ascari e Pietro Rivasi.



Stefano Soranna