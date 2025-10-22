Modena, tra le immagini di Paolo Ventura giocando a inventare storie
Un family kit per visitare con i bambini la mostra “L’oca gigante e altre meraviglie”. Ci sono anche le figurine con le fotografie dell’artista
Il libretto, infatti, in distribuzione gratuita, propone un percorso tra le opere di Ventura, diorami e fotografie sospese tra realtà e fantasia, invitando i più piccoli a interrogarsi sul senso della meraviglia e a entrare nel mondo dell’artista, dove l’impossibile diventa possibile. Con giochi, immagini e piccoli esercizi di creatività, i bambini sono guidati nella costruzione di un proprio universo narrativo, inventando storie a partire dalle foto della mostra, realizzando collezioni di oggetti “inutili”, sull’esempio di quella di Ventura, e personalizzando il kit con personaggi scelti tra le figurine di alcune delle opere in mostra che prevede una sezione anche al Museo della Figurina. A mostra, curata da Chiara Dall’Olio e Francesca Fontana, infatti, propone anche un dialogo dell’artista con le collezioni storiche del Museo.
Il viaggio nell’immaginario di Paolo Ventura continua anche nel laboratorio gratuito “C’era una volta un animale in città”, di sabato 25 ottobre, alle 11, condotto dallo stesso artista e dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni.
Partendo da un racconto ideato da Ventura, i partecipanti inventeranno insieme la storia di una misteriosa creatura che percorre le vie di Modena, creando una narrazione collettiva fatta di immagini e fantasia. Ognuno realizzerà poi i disegni per un piccolo libro illustrato da portare a casa come ricordo dell’esperienza.
Paolo Ventura è uno dei fotografi italiani più originali. Ha esposto in gallerie e musei in tutto il mondo e da qualche anno predilige la pittura. È inoltre autore di numerosi libri per bambini tra i quali, con Topi Pittori, “Avventura di un merlo a Parigi”, “Avventura di una lucciola a Milano” e “Avventura di un delfino a Venezia”.
La mostra si può visitare dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; al sabato, alla domenica e nei festivi a orario continuato dalle 11 alle 19. Ingresso unico, compreso il Museo della Figurina: 10 euro (ridotto 5 euro), con agevolazione per i residenti in provincia di Modena (7 euro). Ingresso libero per tutti ogni prima domenica del mese; per i residenti anche ogni mercoledì, come da tradizione di Fondazione Ago.
Nelle prossime settimane sono in programma altri laboratori, sempre gratuiti su prenotazione: l’8 novembre e il 7 febbraio “Oggetti in cerca di storie” (per bambini 7-11 anni), il 10 gennaio “Inverni di carta” (per bambini 5-7 anni). Sempre nell’ambito della mostra sono previsti anche appuntamenti della rassegna Atelier Ago (il 29 novembre e il 24 gennaio con Dance Dance Dance, il 7 febbraio con OpenLab) e iniziative di spettacolo: le scuole di danza di Materica il 15 novembre, i burattini del Circo Pouët il 20 dicembre, la performance di Drama Teatro “Sogno di essere trasparente” il 10 gennaio.
