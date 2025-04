Musica sacra, gli eventi alla Chiesa del Voto di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domenica 6 aprile alle 17, presso la Chiesa della Madonna del Voto di Modena, si terrà l'evento che concluderà la rassegna MusicALVoto per il periodo quaresimale. Il professor Tarcisio Balbo guiderà il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta della Johannes-Passion di Johann Sebastian Bach, in preparazione alla sua esecuzione integrale, prevista per sabato 13 aprile alle 18 nella stessa chiesa. L'ingresso è libero e gratuito.

Nello stesso fine settimana, sabato 5 aprile alle 17:30, sempre alla Chiesa della Madonna del Voto, si svolgerà la presentazione del libro La musica e il tempo dell’anima di Tatiana Cristoni (Ut Orpheus Edizioni). L'evento vedrà la partecipazione dell'autrice e di musicisti di spicco come Andrea Dieci, Enrico Gatti, Luca Vignali e il Maestro Daniele Bononcini (nella foto), che offriranno una riflessione affascinante sul legame tra musica, tempo e spiritualità.

Tatiana Cristoni, filosofa e saggista, si è laureata a Pisa e si occupa principalmente di estetica, con particolare attenzione al Settecento inglese e alle origini del sublime naturale. Ha pubblicato saggi e articoli su importanti riviste accademiche ed è autrice del volume La musica e il tempo dell’anima (Ut Orpheus, 2024), una serie di conversazioni filosofiche con musicisti di fama internazionale. Attualmente approfondisce il rapporto tra arte e filosofia ed è ospite di Conservatori e Università per seminari sulla filosofia della musica.