Noi partigiani: l'Anpi di Modena presenta il libro di Gad Lerner

Il giornalista e saggista Gad Lerner è l’ospite del primo degli appuntamenti di “Libri & Autori”, rassegna letteraria a cura dell’Anpi Provinciale Modena, che si snoderà per tutto dicembre attraverso appuntamenti con cadenza settimanale ogni venerdì del mese.

Venerdì 4 dicembre, alle 18,30, in diretta sulla pagina Facebook e sulla piattaforma Zoom, Gad Lerner presenterà “Noi partigiani”. Memoriale della Resistenza italiana che ha curato con Carla Gnocchi, con la prefazione di Carla Nespolo (Edizioni Feltrinelli). Ad aprire l’incontro Lucio Ferrari Presidente Anpi Provinciale Modena. Introduzione del Coordinatore Paolo Rocca che, per l’occasione, ha curato un estratto di due testimonianze tratte dal libro e che saranno lette dallo stesso Rocca e da Chiara Russo.

Verrà ospitato l’intervento di Claudio Silingardi, vicepresidente dell’Istituto Storico di Modena. Spazio anche ad interventi e domande del pubblico, prenotate tramite la chat. A conclusione, in omaggio alla Partigiana Ibes Pioli “Rina” mancata nei giorni scorsi a causa del Covid, la messa in onda della sua intervista su YouTube. Per partecipare occorre scaricare l’App Zoom e collegarsi, non prima delle ore 18.20 di venerdì 4 dicembre, cliccando su questo link.