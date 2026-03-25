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Onmi a Modena, mezzo secolo di assistenza all'infanzia: domani la presentazione del libro al Centro librario

Onmi a Modena, mezzo secolo di assistenza all'infanzia: domani la presentazione del libro al Centro librario

Il libro presenta un apparato iconografico imponente e affascinante che l'autore ha raccolto in anni di ricerche in archivi pubblici e privati e nei mercatini

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Domani, giovedì 26 marzo alle 21, il Centro Librario di via Saragozza 112 a Modena ospiterà la presentazione del libro Opera Nazionale Maternità a Modena.

Si tratta dell'ultima fatica di Livio Marazzi, collezionista modenese con all'attivo già diverse importanti pubblicazioni. In questo libro, di 200 pagine tutte a colori in edizione cartonata, l'autore ripercorre le vicende dell'assistenza all'infanzia in provincia di Modena nel centenario della creazione dell'O.N.M.I. Una legge del 10 dicembre 1925 infatti, riprendendo e copiando un modello che in Belgio funzionava già dal 1919, creava l'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia. Il nuovo Ente cominciò da subito a operare anche nel modenese e per 50 anni costituì un indispensabile strumento per la gestione degli orfani e per l'aiuto alle madri e alle famiglie in difficoltà. Questa autentica epopea durò fino al 1975 quando l'ente venne soppresso per essere sostituito da nuovi strumenti più adatti alle mutate condizioni economiche e sociali del mondo moderno.

Il libro presenta un apparato iconografico imponente e affascinante che l'autore ha raccolto in anni di ricerche in archivi pubblici e privati e nei mercatini. Se le immagini sono a tutti gli effetti il cuore della pubblicazione, i testi, approfonditi e documentati, proposti in uno stile piacevole, ne costituiscono il necessario completamento. Infatti quella dell'assistenza all'infanzia è una storia ancora in parte viva nella memoria dei più anziani, che ha rappresentato un progresso sociale notevole e che quindi merita di essere fissata su carta e trasmessa alle future generazioni.

L'incontro è ad ingresso libero e gratuito e sarà possibile acquistare il libro a un prezzo scontato.

Foto dell'autore

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