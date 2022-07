Pavullo, ad agosto grande musica celtica al Castello di Montecuccolo

Nella splendida cornice del Castello di Montecuccolo di Pavullo si inaugura quest’anno la prima edizione del “Festival dei Monti Risonanti”, una rassegna internazionale che intende portare in Appennino la grande musica celtica, all’interno di un discorso culturale più ampio e non casuale di dialogo delle culture e di ricerche storiche sul territorio. “Le popolazioni celtiche – spiega Francesco Benozzo, direttore artistico del Festival – hanno abitato fin dalla protostoria, e presumibilmente anche da prima, le nostre montagne: ne sono traccia i fenomeni linguistici di diverso tipo che si riscontrano nei dialetti del Frignano, i nomi di luogo, i tanti aspetti di cultura materiale delle nostre comunità e, non ultimo, le leggende legate ai luoghi appenninici”.La prima edizione si svolgerà il 19 e 20 agosto, con ingresso libero, e vedrà la partecipazione di dei gruppi Willos’ – uno dei migliori ensemble del momento concentrati sulla musica irlandese – e delle acclamate Green Clouds, band tutta al femminile che ha inaugurato una decina di anni fa una fusione unica tra sonorità celtiche arcaiche e musica elettronica, e che vanta collaborazioni di grande prestigio internazionale.Nei due giorni del festival verranno presentati, al pomeriggio, libri inerenti la cultura celtica (venerdì 19 il libro di Adoflo Morganti sui misteri di Mago Merlino e sabato 20 il libro di Paolo Gulisano sulle origini del mito di Artù) e saranno allestiti stand di editoria medievale e celtica e birre artigianali. Il punto ristoro sarà garantito dalla Vetusta Locanda del Castello.“L’idea è anche quella di creare un festival diffuso, con date sparse su tutto l’anno e concerti che si terranno in piccole frazioni del territorio”, spiega ancora Benozzo, che a tal proposito aveva già organizzato lo scorso maggio un’anteprima del festival con un concerto di musicisti provenienti dalle Isole Faroer. Francesco Benozzo, professore di Filologia romanza e celtica all’Università di Bologna e noto arpista celtico internazionale, ha in passato ideato e diretto per 10 anni il festival “Arcipelaghi sonori” a San Cesario sul Panaro, uno dei più noti festival internazionali di musica world, portandolo a vincere il bollino di “Meraviglia Italiana”.