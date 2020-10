Pavullo, al Mac Mazzieri parte rassegna cinema-teatro Montagnavventura

Due documentari, un film d’avventura e uno spettacolo di prosa che hanno come tema la montagna: si intitola ‘MontagnAvventura’ la mini rassegna cinematografica e teatrale che prende il via questa sera, mercoledì 7 ottobre presso il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo con la proiezione alle 21 del documentario “Solo di cordata” (Italia 2015, 84 minuti) di Davide Riva che sarà presente in sala. La rassegna è realizzata dal Cinema Teatro Mac Mazzieri in collaborazione con il CAI Club Alpino Italiano - sezione di Pavullo. Ingresso per i film 5 euro, soci CAI 4 euro; 10 euro ingresso unico per lo spettacolo teatrale.

“Solo di cordata” è un ritratto intimo e fedele del grande arrampicatore Renato Casarotto per ripercorre le sue più famose imprese alpinistiche grazie a preziosi materiali di repertorio e alla voce dei suoi amici più intimi e compagni di cordata. Ne emerge una ricerca umana capace di fondersi con la pratica alpinistica immersa nella natura selvaggia. L'esperimento umano “di uno dei più puri e meno celebrati alpinisti di tutti i tempi” svela che cosa succede quando, penetrando in solitudine nella primordialità del mondo naturale, arriva a confrontarsi con l'origine. Davide Riva è un regista, scrittore e videomaker milanese. Ha realizzato numerosi spot e video per la comunicazione sul web a partire dal 2010. “Solo di cordata” è il suo primo lungometraggio.

Gli altri titoli in programma sempre con inizio alle 21 sono “Manaslu – La montagna delle anime” (t.o.: ‘Manaslu- Berg der Seelen’, Austria 2018, 100 minuti) di Gerald Salmina (mercoledì 14 ottobre), e “77 Giorni” (t.o.: ‘Qi Shi Qi Tiang’, Cina 2017, 115 minuti) di Hangtang Zhao (mercoledì 28 ottobre).

Mercoledì 21 ottobre sempre alle 21 ecco lo spettacolo di prosa “(S)Legati” di Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris. Lo spettacolo è tratto dalla incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates. Un sogno ambizioso, il loro: essere i primi al mondo a scalare il Siula Grande, attaccato dalla parete Ovest. Ma è anche la storia di un’amicizia, e della corda che, durante quella terribile impresa, lega i due giovani ragazzi.



