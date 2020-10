Pavullo, al teatro Mac Mazzieri lo spettacolo di prosa (S)legati

Uno spettacolo tratto dalla incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates. Un sogno ambizioso, il loro: essere i primi al mondo a scalare il Siula Grande, attaccato dalla parete Ovest. Ma è anche la storia di un’amicizia, e della corda che, durante quella terribile impresa, lega i due giovani ragazzi. Con lo spettacolo di prosa “(S)legati” di e con Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris continua oggi 21 ottobre alle 21 presso il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo ‘MontagnAvventura’ la mini rassegna cinematografica e teatrale realizzata dal Cinema Teatro Mac Mazzieri in collaborazione con il CAI Club Alpino Italiano - sezione di Pavullo. Ingresso unico 10 euro.Lo spettacolo è presentato in collaborazione con ATER Fondazione. Le luci sono di Alessandro Verazzi, le musiche di Sandra Zoccolan. Una produzione ATIR Teatro Ringhiera.Prossimo e ultimo film della rassegna in programma sempre con inizio alle 21: “77 Giorni” (t.o.: ‘Qi Shi Qi Tiang’, Cina 2017, 115 minuti) di Hangtang Zhao (mercoledì 28 ottobre).